В Териберке ограничили выход судов в Баренцево море

На время непогоды в Кольском районе введен режим режим «Повышенная готовность».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Териберке на несколько дней ограничили выход маломерных судов в Баренцево море. На время непогоды в Кольском районе введен режим режим «Повышенная готовность».
- Ограничение действует с 12.00 25 сентября до 09.00 28 сентября на территории Териберки, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Напомним: ночью в Мурманской области ожидаются сильные дожди и ветер.
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