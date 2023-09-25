В Териберке ограничили выход судов в Баренцево море

На время непогоды в Кольском районе введен режим режим «Повышенная готовность». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Териберке на несколько дней ограничили выход маломерных судов в Баренцево море. На время непогоды в Кольском районе введен режим режим «Повышенная готовность».

- Ограничение действует с 12.00 25 сентября до 09.00 28 сентября на территории Териберки, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

Напомним: ночью в Мурманской области ожидаются сильные дожди и ветер.

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