Жители Норвегии собрали 18800 крон для жертв страшного ДТП в Печенгском округе

Деньги в том числе пойдут на установку креста, возложение цветов на месте аварии. Фото: прокуратура Мурманской области

Неравнодушные жители Норвегии организовали благотворительный сбор средств после страшного ДТП с пятью погибшими в Печенгском округе. Напомним: 16 сентября пьяный мужчина угнал на АЗС в Заполярном самосвал и врезался в микроавтобус с туристами. Четыре человека погибли на месте, еще один - в больнице.

Всего норвежцы собрали на помощь жертвам аварии 18,8 тысячи крон.

- Надеемся, что это поможет немного облегчить бремя. Водителей автобусов часто воспринимают как нечто само собой разумеющееся, но для нас они повседневные герои, — передает портал Spleis слова жительницы Киркенеса Натальи Педерсен, которая начала сбор средств.

Деньги в том числе пойдут на установку креста, возложение цветов на месте аварии.

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