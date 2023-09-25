В Кандалакше после ремонта открылся кинотеатр «Нива»

Первыми зрителями стали школьники. Фото: администрация Кандалакшского района

В Кандалакше после затянувшегося ремонта, который шел с лета 2022 года, вновь заработал кинотеатр «Нива». Первыми зрителями стали школьники.

- Перед просмотром мультфильма для детей работали тематические площадки, каждый мог принять участие в конкурсах и викторинах, - отметил глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин.

Кандалакшан и гостей города ждут в гости в кинотеатр на премьеры.

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