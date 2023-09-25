В Коле завершили расследование убийства 19-летней давности

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманской области завершили расследование убийства 19-летней давности, которое совершили двое мужчин в Коле. 45-летнего и 48-летнего мужчин обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ.

По данным следствия, в феврале 2004 года обвиняемые поссорились с малознакомым мужчиной, избили того ногами и руками по голове, шее, рукам и ногам. От полученных травм северянин скончался на месте происшествия, а злоумышленники скрылись.

- Задержать мужчин по горячим следам не удалось. На причастность к совершению преступления проверили значительный круг лиц, допросили более 50 человек. Назначено и проведено более 30 судебных экспертиз, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Евгений Ребров.

Спустя 19 лет была получена информация о причастности к совершению преступления двух местных жителей. Нашелся дополнительный свидетель, которому один из обвиняемых рассказывал, как и при каких обстоятельствах произошло убийство.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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