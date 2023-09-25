В Мурманской области появились обновленные банкноты номиналом в 5 и 10 рублей

В Мурманской области появились обновленные купюры номиналом в 5 и 10 рублей. Фото: Shutterstock

В Мурманской области появились обновленные купюры номиналом в 5 и 10 рублей. Встретить их можно гораздо реже, чем монеты, так как банкнот печатали не так много из-за изнашиваемости материала.

На фоне роста цен на металл для монет в стране снова стали водить в оборот больше купюр. На пятирублевой банкноте изображены памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора и кремль Великого Новгорода, на десятирублевой - мост через Енисей и часовня в Красноярске, плотина Красноярской ГЭС.

- Речь не идет о замене монет номиналом 5 и 10 рублей банкнотами. И те, и другие будут находиться в обращении параллельно и должны приниматься во все виды платежей. Их обязаны принимать при оплате любых товаров и услуг, для зачисления на счета, а также для переводов по стране, – сообщил заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Напомним: за первые шесть месяцев 2023 года в Мурманской области изъяли из оборота 13 фальшивых купюр,что на 20% меньше, чем за такой же период годом ранее. Чаще всего северяне рискуют взять в руки поддельные тысяч и пять тысяч рублей.

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