По программе «Профессионалитет» в Мурманской области создадут семь кластеров

Четыре тысячи студентов колледжей получат работу в Мурманской области про программе «Профессионалитет». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области подготовкой кадров для Арктической зоны РФ занимаются, в том числе, по программе «Профессионалитет».

- За два года будут созданы семь кластеров. Около четырех тысяч студентов получат работу - это обязательство компаний-участников проекта, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как уточнил глава региона, 10 из 16 заполярных колледжей имею шефские предприятия, которые помогают с организацией практики и стажировки для студентов и преподавателей, а также выплачивают талантливым учащимся стипендии до 40 тысяч рублей.

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