Фрегат «Адмирал Горшков» вернулся в Североморск после дальнего похода

Поход "Адмирала Горшкова" длился 261 день. Фото: пресс-служба Северного флота

«Адмирал Горшков» стал первым российским кораблем с гиперзвуковым оружием, выполнившим задачи в Западной Атлантике, в Индийском океане и Средиземном море

В Североморск после дальнего похода продолжительностью в 261 день вернулся фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Он стал первым российским кораблем с гиперзвуковым оружием, который выполнял задачи в Западной Атлантике, у берегов Африки, в Индийском океане и Средиземном море. Фрегат прошел 50 тысяч морских миль.

Командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев отметил, что дальний поход совпал с одним из самых сложных периодов военно-политической обстановки.

- Это накладывало особую ответственность на вас и решаемые вами задачи – обеспечение военно-морского присутствия в назначенных районах, выполнение задач в составе группировки российского ВМФ в Средиземном море и решение задач стратегического сдерживания, - отметил Александр Моисеев в ходе церемонии встречи корабля.

Напомним: жители Мурманска могут посетить большой десантный корабль «Иван Грен», который прибудет в регион в рамках акции «Сила в правде». Он будет стоять три дня у морского вокзала - с 23 по 25 сентября.

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