В Мурманске у проезда Снежный погиб водитель

Водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 23 сентября в Мурманской области снова произошла смертельная авария. Сообщение о ней поступило в экстренные службы в 15.20.

- В районе 8 километра подъезда к Североморску водитель, 1973 года рождения, управляя Mitsubishi, двигаясь с юга на север в сторону Североморска, не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Водителя иномарки доставили в больницу, годе он скончался.

Пострадавший водитель погиб на месте. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В июле 2020 года здесь случилась аналогичная смертельная авария.

Напомним: в сентябре 2023 года в Мурманской области произошло сразу несколько резонансных ДТП, в которых погибли 11 человек, в том числе два ребенка. Часть аварий случилась по вине пьяных водителей или потому, что они нарушали ПДД.

Губернатор Андрей Чибис провел внеочередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и поручил проработать комплекс мер для сокращения количества ДТП в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru