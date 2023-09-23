На трассе «Кола» у пункта пропуска «Лотта» в ДТП пострадали два человека

Машина улетела в кювет. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Очередная авария с пострадавшими произошла на трассе «Кола» в Мурманской области.

- Ночью 23 сентября в районе 20 километра автоподъезд к МАПП Лотта водитель Kia Rio, двигаясь со стороны Колы в сторону Верхнетуломского, потерял контроль над управлением, допустил съезд в правый по ходу движения придорожный кювет с последующим опрокидыванием, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В больницу увезли двух пассажиров легковушки, также врачи осмотрели21-летнего водителя. У виновника аварии не было водительского удостоверения.

Ранее, 21 сентября в экстренные службы Мурманской области поступила информация об очередном смертельном ДТП. Случилось оно на 32 километре дороги «Лотта», где машина улетела в реку.

Напомним: в сентябре 2023 года в Мурманской области произошло сразу несколько резонансных ДТП, в которых погибли 11 человек, в том числе два ребенка. Часть аварий случилась по вине пьяных водителей или потому, что они нарушали ПДД.

Губернатор Андрей Чибис провел внеочередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и поручил проработать комплекс мер для сокращения количества ДТП в регионе.

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