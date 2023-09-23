Рядом с экотехнопарком в Мурманской области в кювет улетела бетономешалка

ДТП со спецтехникой произошло днем 23 сентября. Фото: t.me/murmansk_chp

Утром 23 сентября в Мурманской области произошло ДТП в Кольском районе.

Как сообщают очевидцы, рядом с экотехнопарком в Междуречье в кювет улетела бетономешалка. Обратно ее достают спецтехникой, из-за ДТП образовалась серьезная пробка.

Напомним: в сентябре 2023 года в Мурманской области произошло сразу несколько резонансных ДТП, в которых погибли 11 человек, в том числе два ребенка. Часть аварий случилась по вине пьяных водителей или потому, что они нарушали ПДД.

Губернатор Андрей Чибис провел внеочередное заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и поручил проработать комплекс мер для сокращения количества ДТП в регионе.

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