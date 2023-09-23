Ремонт дорог по нацпроекту в Мурманской области завершен на 71 %

В Мурманской области завершают ремонт дорог и мостов по нацпроекту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области идет ремонт дорог и мостов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В 2023 году по нему приводят в порядок 11 региональных автодорог и 9 мостовых сооружений, а также 18 объектов в Мурманске.

- В настоящий момент уже завершены работы на 24 объектах, что составляет 71 % от общего числа, ввод которых запланирован в этом году, при этом уже в высокой степени готовности еще три объекта (средняя степень готовности 97%), - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Досрочно отремонтировали трассу Пиренга - Ковдор, которой планировали заняться в 2024 году. До начала ноября должны сдать мосты через реки Ваенга, Малая средняя, Умболка, Средняя и ручей Верес, до 30 сентября - улицу Карла Либкнехта в Мурманске.

Напомним: дороги на Териберку и Туманный зимой за четыре года стали перекрывать в четыре раза реже.

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