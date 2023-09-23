В Кандалакше мужчина ушел на работу и пропал

Виталий Андреев ушел на работу 20 сентября и не вернулся. Фото: vk.com/murmanspas51

С 20 сентября в Мурманской области ищут пропавшего мужчину. 33-летний Виталий Андреев в тот день ушел на работу в Кандалакше и пропал.

Приметы: рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения. В момент исчезновения был одет в белую толстовку, синие джинсы, светлую куртку.

Всех, кто может помочь с поисками, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20.

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