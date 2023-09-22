В Териберке и Ура-Губе ввели ограничения на выход судов в море

В Мурманской области 22 сентября прогнозируется усиление южного и юго-западного ветра.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области 22 сентября прогнозируется усиление южного и юго-западного ветра.
Из-за этого небезопасно выходить в море.
- С 00.00 23 сентября до 09.00 мин. 25 сентября введено ограничение выхода маломерных судов на территории сельских поселения Териберка и Ура-Губа, - сообщили в МЧС по Мурманской области.
Напомним: судно «Михаил Сомов» село на мель из-за устаревших геофизических карт. Данные стали не актуальны из-за долгого перерыва в исследованиях рельефа дна.
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