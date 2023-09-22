В Мурманске подвели итоги 16-го фестиваля «Гольфстрим»

На «Гольфстриме» в 2023 году установили сразу два рекорда. Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 сентября в Мурманске в 16-й раз прошел фестиваль спорта «Гольфстрим», его гостями и участниками в 2023 году стали 11,5 тысячи человек.

После завершения праздника по традиции подвели его итоги и наградили тех, кто помог его провести - оргкомитет, волонтеров, сотрудников экстренных служб и т.д.

- Настоящий праздник спорта в очередной раз удался. Фестиваль собрал 14 видов спорта, а самые зрелищные, как всегда — забег через Кольский мост и заплыв через залив, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

На «Гольфстриме» в 2023 году установили сразу два рекорда. А заплыв через Кольский залив, который проводят в рамках фестиваля, считается одним из самых сложных в мире.

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