В Мурманске подвели итоги 16-го фестиваля «Гольфстрим»

На «Гольфстриме» в 2023 году установили сразу два рекорда.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
9 сентября в Мурманске в 16-й раз прошел фестиваль спорта «Гольфстрим», его гостями и участниками в 2023 году стали 11,5 тысячи человек.
После завершения праздника по традиции подвели его итоги и наградили тех, кто помог его провести - оргкомитет, волонтеров, сотрудников экстренных служб и т.д.
- Настоящий праздник спорта в очередной раз удался. Фестиваль собрал 14 видов спорта, а самые зрелищные, как всегда — забег через Кольский мост и заплыв через залив, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
На «Гольфстриме» в 2023 году установили сразу два рекорда. А заплыв через Кольский залив, который проводят в рамках фестиваля, считается одним из самых сложных в мире.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru