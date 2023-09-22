Восемь депутатов горсовета Мурманска проведут личный прием граждан

За неделю с северянами пообщаются восемь народных избранников. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Глава Мурманска Игорь Морарь опубликовал график приема граждан депутатами горсовета. За неделю с северянами пообщаются восемь народных избранников.

25 сентября в 16.00 до 18.00 прием проведет Юрий Гугин по адресу - школа №49 на улице Скальной, 12). В тот же день с 18.00 до 19.00 можно будет пообщаться с Наталией Телибаевой (Управление Первомайского административного округа, проспект Кольский, 129/1).

26 сентября с 16.00 до 18.00 прием пройдет у Татьяны Ковалевой (Мурманская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда ММЗ «Севморпуть», ул. Нахимова, 17), 27 сентября с 14.00 до 15.00 - у Сергея Коробкова (региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, пр. Ленина, 88, нужна предварительная запись по телефону: 8 (8152) 69-33-00).

28 сентября с 14.00 до 16.00 жалобы и вопросы северян выслушает Александр Зайцев (ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России, ул. Павлика Морозова, 6, кабинет заместителя директора), в том же день с 15.00 до 16.00 - Дмитрий Коваленко (региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, пр. Ленина, 88, нужна предварительная запись по телефону: 8 (8152) 69-33-00).

29 сентября с 15.30 до 17.00 прием проведет Анна Верещагина, с 16.00 до 18.00 - Ирина Матвеева. Обе встречи состоятся в общественной приемной Дмитрия Медведева, нужна предварительная запись.

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