Износ фундамента, фасада, кровли до 76%. В Мурманске разваливается объект культурного наследия

Сейчас в здании много коммунальных сложностей, которые требуют срочного решения. Фото: 2gis.ru

Жители Мурманска не первый год пытаются привлечь внимание к проблеме состояния Дома врачей на Театральном бульваре,9, имеющего статус объекта культурного наследия как первый каменный жилой дом города.

Сейчас в здании много коммунальных сложностей, которые требуют срочного решения.

-Проблему растущей на фасаде трещины и гнилых балок, едва удерживающих кровлю, мы подняли еще в 2019 г. Тогда же поддержали инициативу мурманчан об установке мемориальной доски в память о врачах. Но шумиха утихла, а проблемы остались. Жильцы за свой счет провели экспертизу состояния здания: износ фундамента, фасада, кровли составил 61-76%, попросили минстрой провести капитальный ремонт не в 2041-2043 годах, как было запланировано, а раньше, но получили отказ, - сообщили в «Народном фронте» Мурманской области.

Осенью 2021 года у Дома врачей вырубили деревья, которые сажали его первые жильцы.

Напомним: в доме №6к1 на улице Свердлова в Мурманске, который пострадал от взрыва газа в 2018 году, проведут капремонт подъезда и квартир.

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