В Мурманске пенсионерка за взятки помогала освобождать молодых людей от призыва

Закон мурманчанка и ее подельники нарушали с 2015 по 2021 годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Октябрьский районный суд вынес приговор жительнице Мурманска, которую обвиняли в получении взяток в составе организованной группы, причем 10 взяток из 12 были в крупном размере. При это северянка действовала как должностное лицо.

Закон мурманчанка и ее подельники нарушали с 2015 по 2021 годы.

- Она получала взятки в крупном и значительном размерах от лиц призывного возраста и их родителей за незаконное освобождение лиц призывного возраста от прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах РФ, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Уголовное дело рассматривали в особом порядке, так как обвиняемая заключила досудебное соглашение. При этом суд учел, что северянка уже на пенсии, имеет награды и у нее есть определенные заболевания.

- За совершение 12 преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 290 УК РФ, гражданке назначено окончательное наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - уточнили в суде.

Также с нее взыскали незаконно полученные 2,4 миллиона рублей. Северянка еще может обжаловать приговор.

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