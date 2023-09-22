«Ядовитые цвета и склеенный олень». Нейросеть показала день сотрудников Лапландского заповедника

Сотрудники Лапландского заповедника воспользовались современными технологиями и попросили нейросеть сгенерировать описание одного дня из своей жизни и иллюстрации к нему. Фото: Лапландский заповедник - Lapland Reserve / vk.com/laplandzap

Сотрудники Лапландского заповедника воспользовались современными технологиями и попросили нейросеть сгенерировать описание одного дня из своей жизни и иллюстрации к нему.

- Вставая с постели, он [сотрудник] одевается в теплую одежду и готовится к новому дню в захватывающем мире природы. Первым делом сотрудник проверяет погодные условия и информацию о состоянии заповедника. Он изучает отчеты о животных, которые были замечены в заповеднике, и делает план на день. Сотрудник Лапландского заповедника проводит наблюдения за животными, чтобы отслеживать их популяцию, поведение и здоровье. Сотрудник может быть задействован в научных исследованиях, связанных с животным миром или экосистемой заповедника. Он может собирать образцы, проводить измерения и анализировать данные, - такое описание сгенерировала нейросеть.

Картинки оценили не все подписчики группы Лапландского заповедника в ВК. Фото: Лапландский заповедник - Lapland Reserve / vk.com/laplandzap

Также в понимании искусственного интеллекта те, кто работает в особо охраняемой природной территории, должны наводить порядок на природе, помогать посетителям, бороться с пожарами, ухаживать за сотрудниками.

- Весь день сотрудник Лапландского заповедника проводит на свежем воздухе, наслаждаясь красотой и тишиной природы. Он может столкнуться с различными вызовами и неожиданными ситуациями, но его любовь к природе и животным позволяет ему справляться со всеми задачами. Вечером сотрудник возвращается домой, уставший, но счастливый от выполненной работы, - говорится в описании от нейросети.

На иллюстрациях искусственный интеллект порой очень странно представил коллектив заповедника. Фото: Лапландский заповедник - Lapland Reserve / vk.com/laplandzap

На иллюстрациях искусственный интеллект порой очень странно представил коллектив заповедника. Например, по пояс в озере. Есть вопросы и к изображению животных. Так, северные олени стали смесью коней со львами. Картинки оценили не все подписчики группы Лапландского заповедника в ВК.

«Ядовитые цвета, и склеенный олень из двух частей смущает», «Верните натуральность»,- пишут в комментариях северяне.

Зато креатив сотрудников заповедника оценили все.

Креатив сотрудников заповедника оценили все. Фото: Лапландский заповедник - Lapland Reserve / vk.com/laplandzap

Напомним: нейросеть представила районы Мурманска в образе людей.

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