При работах на кладбище в Мурманске украли 42,5 миллиона рублей

Экс-сотрудники фирмы получили срок от 2 до 5 лет лишения свободы, также они выплатят штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске вынесли приговор троим бывшим сотрудникам строительной компании, которая стала подрядчиком по работам на городском кладбище. Генерального директора, главного инженера и производителя работ обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по сговору и с использованием служебного положения.

- Между строительной фирмой и городским казенным учреждением был заключен муниципальный контракт на 240 миллионов рублей для выполнения строительных работ на участке городского кладбища в Мурманске. С ноября 2019 года по декабрь 2020 года обвиняемые не выполнили часть работ и таким образом похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 42,5 миллиона рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Обвиняемые не закупили нужный объем геомембарны, из выделенных на нее денег потратили только 5 миллионов рублей из 47. Проверяющим они показывали участок геомембраны, а потом переносили ее на новый участок.

Экс-сотрудники фирмы получили срок от 2 до 5 лет лишения свободы, также они выплатят штрафы в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Также они должны компенсировать причиненный ущерб.

Напомним: в Мурманской области мобильный оператор пропустил звонок мошенников из другого государства.

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