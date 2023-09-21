У моста через Тулому подняли пролет весом в тысячу тонн

Ранее в конце лета начали установку пролетов моста через реку Большая Лавна. Фото: скриншот видео / Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области сообщил, что у железнодорожного моста через Тулому поднят очередной пролет.

- Вес одного пролета составляет 1000 тонн, так что его подъем - это сложный командный процесс. Работа кипит, - уточнили Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Ранее в конце лета начали установку пролетов моста через реку Большая Лавна.

Мост через Тулому возводят в рамках развития Мурманского транспортного узла, по нему пойдут составы с углем до перевалочного комплекса «Лавна». Запустить движение в тестовом режиме планируют до конца года.

Напомним: в Мурманской области запустили движение по автодорожному мосту через реку Колу. Объект является частью проекта по созданию железнодорожной линии Выходной – Лавна.

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