В Мурманске в восьмой раз пройдет фестиваль уличного искусства

Жителей и гостей Мурманска приглашают на восьмой фестиваль уличного искусства, который пройдет 23 сентября с 15.00 до 18.00. Фото: Администрация города Мурманска

Жителей и гостей Мурманска приглашают на восьмой фестиваль уличного искусства, который пройдет 23 сентября с 15.00 до 18.00. Площадкой для него станет Театральный бульвар.

- Каждый прохожий сможет стать участником творческого процесса, ведь его миссия заключается в преодолении дистанции между исполнителем и зрителем. На фестивале будут работать сценические площадки для творческих коллективов города различной направленности - музыкальной, театральной, цирковой, танцевальной. Также пройдет выставка арт-объектов, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, как правильное питание помогает продлить молодость. В Мурманской области проживает 140 тысяч пенсионеров.

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