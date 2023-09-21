В МЧС прокомментировали задымление у железнодорожного вокзала в Мурманске

Днем 21 сентября рядом с железнодорожным вокзалом в Мурманске заметили сильный дым, который шел со стороны путей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Днем 21 сентября рядом с железнодорожным вокзалом в Мурманске заметили сильный дым, который шел со стороны путей.

- В пожарно-спасательные подразделения информация на вызов не поступала, - сообщила «КП»-Мурманск» начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

По предварительным данным, «РЖД» проводят плановые работы, которые и стали источником дыма.

Напомним: около двух часов ночи 11 сентября на АЗС на улице Причальной в Мурмашах произошел крупный пожар с большим ущербом - сгорели сразу семь манипуляторов для подъема лома и один обычный, «ГАЗель». Подозреваемого в поджоге задержали.

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