В Мурманской области возвращают масочный режим

В мае 2020 года в Мурманской области ввели обязательный масочный режим, отменили его только спустя два года - в сентябре прошлого года.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В мае 2020 года в Мурманской области ввели обязательный масочный режим, отменили его только спустя два года - в сентябре прошлого года. Но осенью 2023 года в регионе снова растет число заболевших ОРВИ, поэтому масочный режим возвращается, хоть и частично - ношение средств индивидуальной защиты теперь обязательно для сотрудников медицинских организаций.
- Кроме того, будет осуществляться мониторинг состояния здоровья сотрудников медучреждений перед началом рабочего дня на наличие признаков ОРВИ. Для посетителей поликлиник соблюдение масочного режима носит рекомендательный характер. Посещение пациентов в стационарах может быть ограничено по решению руководства до стабилизации ситуации по заболеваемости ОРВИ, - сообщили в оперштабе Мурманской области.
В регионе уже идет вакцинация от сезонного гриппа. Всего этой осенью планируют привить почти 385 тысяч детей и взрослых, сделать важный укол можно даже в торговых центрах.
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