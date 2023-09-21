В Мурманской области находятся самые дешевые квартиры Арктической зоны РФ

Среди городов по дороговизне жилья Мурманск идет на втором месте после Норильска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Эксперты изучили рынок недвижимости в Арктической зоне РФ и пришли к выводу, что в Мурманской области находятся самые дешевые квартиры вторничного рынка - 3,15 миллиона рублей за объект (+47% за два года) и 61 тысяча рублей за квадратный метр (+38%).

Для сравнения, самые дорогие квартиры - в Ямало-Ненецком АО (7 миллионов рублей и 125 тысяч рублей соответственно).

- При этом именно в данных двух регионах сосредоточено 99% всех предложений на вторичном рынке и по аренде, а также почти 100% предложений первичного рынка на платформе «Авито Недвижимости», - сообщили авторы исследования. - Рынок новостроек развивается в Архангельске, Северодвинске и Мурманске — в первых двух предложение на первичном рынке за два года выросло на 84 и 114% соответственно, есть большой выбор квартир. В Мурманске благодаря вводу новых объектов в последний год у жителей тоже появилась возможность купить новую квартиру в черте города.

Среди городов по дороговизне жилья Мурманск идет на втором месте после Норильска: жилье на вторичном рынке стоит 4,5 миллиона рублей за объект и 83 тысячи рублей за квадратный метр.

Напомним: эксперт по недвижимости оценил, как «Арктическая ипотека» повлияет на рынок. В первую очередь ожидается рост цен на первичку. А в Териберке стоимость квадратного метра приблизилась к Мурманску.

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