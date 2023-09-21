В Мурманске при работах на кладбище похитили 42 млн рублей на геомембране

Обвиняемые получили реальный срок - от 2 до 5 лет лишения свободы, штраф, также они должны выплатить 39 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске вынесли приговор троим сотрудникам строительной фирмы, которых обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.

Компания получила контракт на строительство городского кладбища. Директор предложил подчиненным нажиться на нем. Заказчику предоставляли фиктивные документы о закупке геомембраны и бумаги о работах по ее укладке. Всего по контракту надо было закупить и уложить такого материала на 47 миллионов рублей, выделенных из бюджета, но фактически фирма купила только на 5 миллионов рублей, остальные деньги ушли на сторону.

- Начальник участка обманывал на объекте строительства представителей заказчика и контролирующих органов. Геомембрану укладывали на участок, а когда проверяющие уходили, переносили на другой участок, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Обвиняемые получили реальный срок - от 2 до 5 лет лишения свободы, штраф, также они должны выплатить 39 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба.

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