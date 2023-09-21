Кандалакшский заповедник: в Мурманской области стартовал сбор брусники

Кандалакшский заповедник сообщил, что в Мурманской области стартовал сбор брусники.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Кандалакшский заповедник сообщил, что в Мурманской области стартовал сбор брусники.
- Эта полезная и вкусная ягода в изобилии растет не только на особо охраняемых природных территориях. Она встречается по всей Мурманской области – в лесах зеленомошных и беломошных, на вырубках и гарях, на песке и осыпях до вершин гор, в тундре, - сообщили в заповеднике.
Бруснике не страшные капризы погоды, от мороза она только становится вкуснее (а ведь в Мурманской области уже выпал первый снег).
А вот на грибы заморозки влияют плохо, поэтому с походом в лес северянам стоит поторопиться.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru