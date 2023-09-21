Кандалакшский заповедник: в Мурманской области стартовал сбор брусники

Кандалакшский заповедник сообщил, что в Мурманской области стартовал сбор брусники. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кандалакшский заповедник сообщил, что в Мурманской области стартовал сбор брусники.

- Эта полезная и вкусная ягода в изобилии растет не только на особо охраняемых природных территориях. Она встречается по всей Мурманской области – в лесах зеленомошных и беломошных, на вырубках и гарях, на песке и осыпях до вершин гор, в тундре, - сообщили в заповеднике.

Бруснике не страшные капризы погоды, от мороза она только становится вкуснее (а ведь в Мурманской области уже выпал первый снег).

А вот на грибы заморозки влияют плохо, поэтому с походом в лес северянам стоит поторопиться.

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