Очевидцы сообщают об очередном смертельном ДТП на трассе «Кола»-«Лотта»

В Мурманской области произошла очередная смертельная авария. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очевидцы сообщают о смертельной аварии, которая случилась утром 21 сентября на дороге «Кола»-«Лотта».

По предварительным данным, один человек погиб и один пострадал. Официальной информации по ДТП пока не поступало.

В сентябре на федеральной трассе «Кола» произошло несколько резонансных ДТП, в которых погибли 10 человек, в том числе два ребенка. Ситуацию взяли на контроль в областном правительстве.

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