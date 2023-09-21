В Мурманске мобильного оператора оштрафовали на 600 тыс. из-за звонка мошенников

Звонившие из-за границы мошенники обманули северянина на 1,2 миллиона рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Оператора мобильной связи в Мурманской области оштрафовали на 600 тысяч рублей. Как сообщили в региональной прокуратуре, на компанию составили административный протокол по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи)

- Один из мобильных операторов допустил пропуск в свою сеть трафика из иностранного государства с номером российской системы нумерации. Этот подменный номер использовался для дистанционного хищения денежных средств, потерпевшему причинен ущерб на сумму на 1,2 миллиона рублей, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Напомним: мошенники в Мурманской области решили сделать ход конем - северянам они пишут от лица губернатора Андрея Чибиса, членов правительства и сотрудников различных министерств.

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