Новую гостиницу в Мурманске строят с нарушениями

При строительстве новой гостиницы не установили постоянный контроль за состоянием грунта. Фото: прокуратура Мурманской области

На улице Генерала Журбы в Мурманске идет строительство гостиницы. Ход работ проверила прокуратура и нашла нарушения.

- Застройщиком ООО «Гостиница Мурманск» не выполнено ограждение котлована; на его откосе складируется грунт и размещена строительная техника; не установлен постоянный надзор за состоянием грунта, ограждений и креплений котлована, фильтрацией воды; акт разбивки осей объекта капитального строительства не подписан представителями лица, осуществляющего строительство и технического заказчика по вопросам строительного контроля; работы по приемке геодезической разбивочной основы и разбивки осей здания не выполнены, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее северяне отмечали в соцсетях, что огораживающий стройку забор буквально проваливается в котлован, и ходить рядом не безопасно. Опасаясь, что земля может уйти из-под ног у прохожих, жители Мурманска стали писать жалобы.

Напомним: первый в России духовно-спортивный центр, который строят у Спаса на Водах в Мурманске, планируют сдать до конца 2023 года.

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