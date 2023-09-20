Самыми придирчивыми туристами в ПАБСИ стали бывшие жители Мурманской области

В Полярно-альпийском ботаническом саду подвели итоги работы за лето 2023. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Полярно-альпийском ботаническом саду подвели итоги работы за лето 2023. Здесь приняли 7000 гостей, что на 3000 больше, чем годом ранее. Чаще всего в Кировск приездают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатки, Сибири.

- Когда мы запустили вечерние прогулки с учеными, мне казалось, что туда будут ходить в основном местные жители. Но оказалось, что из 100% около 80-95% - приезжие. Некоторые из них туристы, но условные, их примерно 10%: те, кто когда-то жил и работал в Мурманской области, потом переехал, и сейчас у них такой ностальгический выезд. Это самые благодарные, но с другой стороны самые придирчивые гости, потому что им есть с чем сравнивать, - сообщил Nord-News директор ПАБСИ Евгений Боровичев.

Чаще всего туристы записывались на экскурсии по оранжерее, также была возможность прогуляться с учеными. Так, в ПАБСИ создали турпродукт «Прогулка с ученым по экотропе Ботанического цирка горы Вудъяврчорр».

Напомним: в Мурманской области существует пять ЗАТО: Североморск, Островной, Заозерск, Видяево и Александровск, - попасть в которые можно только при наличии специального пропуска.

Это, а также труднодоступность некоторых населенных пунктов, например, Островного, делает их сложными для посещения туристами. Но в регионе решили расширить туристический потенциал закрытых территориальных образований.

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