Игорь Морарь рассказал, что означают цвета и изображения на гербе Мурманска

Изначально на гербе была надпись «Мурманск», но 23 года назад ее убрали, следуя правилам геральдики. Фото: Антон ЗАБИРОВ

55 лет назад у Мурманска появился свой герб - его утвердили 20 сентября 1968 года. Знак получился народным, ведь для его создания объявили конкурс, свое видение мог представить любой желающий. Из 362 поступивших работ выбрали эскиз главного архитектора Мурманска Николая Быстрякова.

- Как указано в документе, утвержденном городским Советом депутатов, «герб представляет из себя традиционный щит с закругленными углами и стрелкой в нижней части. Поле щита разделено на две части: верхнюю, большую, синего цвета (кобальт), нижнюю, золотистого цвета (золочение или бронза). На верхней части – золотистые: надпись «Мурманск», под ней – лучи полярного сияния и силуэт транспортного корабля. На нижней части – синий силуэт символической рыбы. Принятые цвета на поле щита обозначают: синий и золотистый – полярная ночь и день, золотистый цвет нижней части – богатство морей, в которых промышляют мурманские рыбаки. Силуэт рыбы символизирует основную отрасль промышленности Мурманска – рыбную. Силуэт корабля отображает Мурманск, как крупный морской порт. Полярное сияние подчеркивает географическое положение Мурманска – за Полярным кругом», - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Изначально на гербе была надпись «Мурманск», но 23 года назад ее убрали, следуя правилам геральдики.

28 мая исполнилось 85 лет со дня образования Мурманской области. И в 2023 году у региона может появиться официальный гимн. С инициативной выступил капитан 1 ранга в отставке, офицер Северного флота Александр Васильевич Патрикеев.

Напомним: 18 сентября в столице Кольского Заполярья дали старт конкурсу «Учитель города Мурманска – 2023», участниками которого в этом году стали 32 педагога. Для тех, кто недавно в профессии, по традиции существует номинация «Педагогический дебют».

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