После снегопада в Мурманскую область вернется аномальное тепло

Сентябрь 2023 года может стать самым теплым месяцем в истории Мурманска.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Сентябрь в Мурманской области не может определиться, осенний он месяц, зимний или даже летний.
Начался он с аномальной жары, а 20 сентября в регионе выпал первый снег. Впрочем, температурные качели на этом не заканчиваются, впереди возвращение тепла.
- 22-23 сентября погоду будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией. На Кольский полуостров будет поступать теплая влажная воздушная масса: ожидаются временами дожди, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха в дневные часы до +11+16°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.
Сентябрь 2023 года может стать самым теплым месяцем в истории Мурманска.
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