После снегопада в Мурманскую область вернется аномальное тепло

Сентябрь 2023 года может стать самым теплым месяцем в истории Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сентябрь в Мурманской области не может определиться, осенний он месяц, зимний или даже летний.

Начался он с аномальной жары, а 20 сентября в регионе выпал первый снег. Впрочем, температурные качели на этом не заканчиваются, впереди возвращение тепла.

- 22-23 сентября погоду будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией. На Кольский полуостров будет поступать теплая влажная воздушная масса: ожидаются временами дожди, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха в дневные часы до +11+16°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Сентябрь 2023 года может стать самым теплым месяцем в истории Мурманска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru