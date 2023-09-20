Для будушего фармкоплекса в Мурманской области подбирают земельный участок

Сейчас в активной стадии находится поиск нужного земельного участка. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «САФФАРМ» Дивешем Кумаром. Напомним: на ПМЭФ-2023 компания подписала соглашение о строительстве в Кольском Заполярье фармацевтического комплекса.

Сейчас в активной стадии находится поиск нужного земельного участка.

- Мы готовы к переходу в практическую плоскость – в данный момент во взаимодействии с профильными ведомствами правительства Мурманской области подыскиваем максимально удобный земельный участок для строительства фармацевтического комплекса, который бы удовлетворял не только предпринимательским, но и экологическим требованиям, - отметил Кумар Дивеш.

Запуск комплекса намечен на 2027 год, годовой оборот выпускаемой продукции составит 1,3 миллиарда единиц.

Инвестиции в фармацевтический комплекс составят 9,25 миллиарда рублей, за 10 лет компания выплатит налогов на 1,5 миллиарда рублей.

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