В минобразования прокомментировали информацию о закрытии школ Мурманской области на карантин

Переход на удаленку, если в классе болеет более 20% ученик, явление распространенное и случается каждый сезон с осени по весну. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Федеральные Telegram-каналы распространили информацию, что школы Мурманской области закрываются на карантин из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса, а детей уже отправили по домам.

Однако в министерстве образования и науки региона эти сведения не подтвердили.

- На 20 сентября 2023 года школ закрытых на карантин в регионе нет. В 14 общеобразовательных организациях 41 класс (973 человека) переведен на дистанционную форму обучения в связи с превышением порогового значения заболеваемости по гриппу и ОРВИ, - уточнили в профильном министерстве.

Также на дистанционное обучение перевели Кольский транспортный колледж и несколько групп в пяти профессиональных образовательных организациях (601 человек).

Переход на удаленку, если в классе болеет более 20% ученик, явление распространенное и случается каждый сезон с осени по весну. Решение о таком формате учебы школы принимают самостоятельно. Сейчас в Мурманской области традиционно растет число заболевших ОРВИ и другим сезонными болезнями детей.

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