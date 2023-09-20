Три дня десантный корабль «Иван Грен» будет открыт для посещения в Мурманске

Желающих посетить корабль к нему доставят бесплатные автобусы. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Жители Мурманска смогут посетить большой десантный корабль «Иван Грен», который прибудет в регион в рамках акции «Сила в правде». Он будет стоять три дня у морского вокзала - с 23 по 24 сентября.

- На выставке представлены военные трофеи, изъятые российскими военнослужащими в ходе СВО. Для желающих попасть на экскурсию будут организованы специальные автобусы, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Желающих посетить корабль к нему доставят бесплатные автобусы. Северян просят обратить внимание, что 23 сентября на «Иван Грен» попадут только организованные группы школьников, а вот 24 и 25 сентября - все остальные.

- 24 сентября с 11 до 16 часов будут ходить бесплатные автобусы от улицы Ленинградской. В этот день с 12 часов на улице Ленинградской пройдет выставка боевой техники, будет работать полевая кухня, состоятся выступления Ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота и оркестра штаба флота, а также творческих коллективов Мурманска и области. 25 сентября автобус для участников экскурсии будет курсировать с 11 до 16 часов. Место сбора желающих - ул. Ленинградская. С 10 до 16 часов организованы посещения школьников, - уточнили подробности в администрации Мурманска.

Всех, кто хочет посетить выставку, просят не забывать взять с собой паспорт.

Напомним: корабли Погрануправления ФСБ России по западному арктическому району «Анадырь» и «831» совершили переход к местам постоянной дислокации из пункта базирования отряда. Этот процесс сняли на видео.

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