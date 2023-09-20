На дороге Оленегорск - Ловозеро машина улетела в кювет

Утром 20 сентября на 12 километре дороги Оленегорск - Ловозеро произошла авария. Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com/murman01

Утром 20 сентября на 12 километре дороги Оленегорск - Ловозеро произошла авария. Информация о ней поступила в экстренные службы в 9.39.

- Легковой автомобиль Hyundai Tucson опрокинулся в кювет. В машине находились два пассажира, пострадавших нет, - сообщили в Управлении ГОЧС и ПБ по Мурманской области.

Одна из предполагаемых причин случившегося - выпавший в Мурманский первый снег.

Напомним: на трассе «Кола» в Мурманской области рядом с Лавной произошла смертельная авария: легковушка на скорости врезалась в БТР, стоявший у обочине. На месте погиб несовершеннолетний пассажир авто, пострадали водитель и девушка-пассажир.

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