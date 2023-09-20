Мошенники пишут северянам от имени Андрея Чибиса и сотрудников правительства

Мошенники пишут северянам от лица членов и сотрудников правительства Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Мошенники в Мурманской области решили сделать ход конем - северянам они пишут от лица губернатора Андрея Чибиса, членов правительства и сотрудников различных министерств.

Глава Кольского Заполярья опубликовал на своей странице в ВК скриншот такой переписки и призвал не верить таким обращениям.

- От моего имени и моих коллег по правительству Мурманской области приходят сообщения разным людям с подобным содержанием. Пожалуйста, не верьте и не сообщайте никакую информацию о себе и своих близких! - обратился к северянам Андрей Чибис.

Андрей Чибис показал пример сообщения от мошенников. Фото: vk.com/chibis.andrey

Вероятнее всего, жертв мошенники находят благодаря комментариям жителей региона на странице губернатора под оперативным совещанием и другими постами. А потом пишут им, что якобы их проблемой будут заниматься.

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