Водителей в Мурманской области предупредили об опасности на дорогах

20 сентября в Мурманской области выпал первый снег. Фото: vk.com/pogoda51

Начавшийся с аномальной жары сентябрь во второй своей половине решил стать зимним месяцем: 20 числа в Мурманской области выпал первый снег.

- Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся до обеда при температуре +1...+2. Разумеется, в городе снег не ляжет. После обеда приземная температура повысится, до +3...+4, фаза осадков вновь сменится на дождь, - пишет паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Снег с дождем утром 20 сентября заметили в Мурманске, правда, белые мужи таяли на земле.

А вот рядом с Мончегорском и по трассе «Кола» в сторону Печенги снег лег основательно, также белой стала Объездная дорога в Мурманске.

Водителей предупреждают о том, что на дорогах надо быть предельно осторожными, соблюдать ПДД и скоростной режим.

Напомним: в Печенгском округе запретили выход маломерных судов в Баренцево море.

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