Накануне зимнего сезона число авирейсов из Москвы в Кировск увеличится

Авиакомпания «Аэрофлот» увеличит количество авиарейсов в Кировск Фото: Антон ЗАБИРОВ

Не за горами зима, а это значит, что в Мурманскую область поедет еще больше туристов, ведь регион по традиции самым первым в России открывает сезон катания на лыжах и сноуборде. Накануне этого наращивают авиасообщение с Заполярьем.

- Аэрофлот в октябре увеличивает частоту полетов из Москвы в Кировск. Рейсы в центр горнолыжных курортов Заполярья будут выполняться с 7 октября — шесть раз в неделю (по всем дням, кроме четверга), а с 30 октября — ежедневно, - сообщили в авиакомпании.

Напомним: утром 15 сентября на Кольский полуостров опустился сильный туман. Из-за этого в аэропорту «Мурманск» не сажали самолеты.

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