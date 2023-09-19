В Мурманске стартовал турнир по футболу памяти экипажа АПЛ «Курск»

Три дня в Мурманске будет длиться традиционный турнир по футболу памяти экипажа АПЛ «Курск» среди детских команд. Фото: Совет депутатов Мурманска

Три дня в Мурманске будет длиться традиционный турнир по футболу памяти экипажа АПЛ «Курск» среди детских команд. В этом году он впервые пройдет на сданном после реконструкции стадионе «Авангард». Участниками соревнования стали 17 команд из Мурманской области.

- Турнир ежегодно организует Федерация футбола города Мурманска. В этом году участники разбиты на две возрастные категории: 2013-2014 и 2015-2016 годов рождения. Уверен, что ребята новый стадион оценят по достоинству, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: в Мурманске 12 сентября состоялся заключительный матч по футболу чемпионата СЗФО. Игра шла между мурманским ФК «Север» и командой из Кондопоги ГУОР «Карелия».

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