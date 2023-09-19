В Печенгском округе ввели ограничение на выход судов в море

В Мурманской области ухудшается погода - синоптики прогнозируют усиление ветра и мокрый снег.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области ухудшается погода - синоптики прогнозируют усиление ветра и мокрый снег. Из-за этого опасно выходить в море.
- Ограничен выход маломерных судов на акваторию Баренцева моря с 03.00 20 сентября до 13.00 21 сентября 2023 года на территории Печенги и Лиинахамари, - предупредили в ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Напомним: судно «Михаил Сомов» село на мель из-за устаревших геофизических карт. Данные стали не актуальны из-за долгого перерыва в исследованиях рельефа дна.
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