Торговый оборот между Мурманской областью и Казахстаном вырос в 6,3 раза

Главной темой стало экономическое сотрудничество двух сторон. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел рабочую встречу с генеральным консулом Республики Казахстан в Санкт-Петербурге Дмитрием Михно. Главной темой стало экономическое сотрудничество двух сторон.

- За 2022 год между Мурманской областью и Казахстаном торговый оборот увеличился в 2,3 раза в сравнении с 2021 годом, а уже за первое полугодие 2023 года торговый оборот превысил показатели аналогичного периода 2022 года в 6,3 раза. В первую очередь, рост произошел за счет импорта оборудования и механических устройств, экспортировались рыба, пищевые продукты, фармацевтическая продукция. Мы видим перспективу дальнейшего взаимодействия и развития новых рынков, – отметил Андрей Чибис.

По словам Дмитрия Михно, точки для дальнейшего роста есть. В том числе, по технологическому обеспечению крупных промышленных объектов в Мурманской области.

- У Казахстана есть ряд технологий, которые можно внедрить на промышленных предприятиях региона. Также существует заинтересованность в совместной образовательной и научной деятельности, в частности это касается подготовки высококвалифицированных кадров по инженерным специальностям и обмене студентов, – подчеркнул губернатор. Помимо этого в планах - развитие туризма.

Напомним: в апреле состоялась губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли. Глава Заполярья отметил тесное сотрудничество Кольского Заполярья и КНР. А в мае премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время рабочей поездки в Мурманскую область оценил места под будущий порт для перевалки белорусских калийных удобрений. Перенаправить транзит в Мурманскую область, где есть незамерзающий Кольский залив, Минск решил летом 2022 года из-за недружелюбной политики стран, с которыми идет сотрудничество.

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