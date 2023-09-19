Житель Мурманска одним ударом ножа убил приятеля

Как уточнили в СКР региона, сейчас мужчина находится под стражей на ближайшие два месяца. Фото: СКР

До 15 лет лишения свободы грозит 58-летнему жителю Мурманска, которого обвиняют в умышленном убийстве. Произошло оно, когда мужчина был пьян и обиделся на своего друга.

- В ночь с 9 на 10 сентября 2023 года обвиняемый у дома №22 на Североморском шоссе в Росляково нанес приятелю удар ножом в грудную клетку, от которого последний скончался на месте преступления, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Как уточнили в СКР региона, сейчас мужчина находится под стражей на ближайшие два месяца.

Напомним: сбившего в Териберке девочку пьяного водителя заключили под стражу.

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