ГИБДД ищет устроившего сальто на пляже в Териберке водителя

В соцсетях ранее появилась информация, что после случившегося в тяжелом состоянии госпитализированы женщина и ребенок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманские паблики в «ВКонтакте» и Telegram-каналы распространяют видео из Териберки. На нем видно, как по пляжу летит машина, водитель которой не сбавляет скорость, поднимая веером брызги воды.

В какой-то момент авто заносит и оно делает сальто в воздухе, после чего встает на колеса.

Этим видео заинтересовались в УГИБДД.

- Для установления обстоятельств происшествия на место были направлены сотрудники Кольской Госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка. В настоящее время в ГИБДД информация о пострадавших не поступала, - сообщила «КП»-Мурманск» официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В соцсетях ранее появилась информация, что после случившегося в тяжелом состоянии госпитализированы женщина и ребенок.

Напомним: вечером 14 сентября в Териберке произошло резонансное ДТП. Пьяный водитель выехал на обочину, где шла 15-летняя девочка, выгуливавшая собаку. Сбив ребенка, мужчина просто уехал домой спать.

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