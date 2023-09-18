В Мурманской области открыт прием заявок в программу «На Севере – твой проект»

До 8 октября от жителей региона ждут новые идеи, подать их нужно через портал «Наш Север». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале 2023 года в Мурманской области впервые провели конкурс «На Севере – твой проект». Каждый желающий мог заявить свою идею и получить средства на реализацию. Например, так у въезда в Зеленоборский появилась светящаяся стела.

Сейчас же открыт новый прием заявок. До 8 октября от жителей региона ждут новые идеи, подать их нужно через портал «Наш Север».

- В рамках следующих этапов будет проходить онлайн-голосование на портале за проекты, и далее – будут отобраны победители, которые получат финансирование на их реализацию. В рамках прошлого конкурса мы направили 100 миллионов рублей на 62 проекта-победителя, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Оценивать проекты будут по разным критериям, например, баллы можно получить за то, что рассказывает о своей идее в соцсетях и призываешь за нее голосовать. Проекты могут быть по части благоустройства, озеленения, создания детских площадок и т.д.

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