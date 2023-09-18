Виновного в гибели 5 человек угонщика самосвала задержали в Мурманской области

Вечером 16 сентября на 1540 километре федеральной трассы «Кола» под Никелем произошло страшное ДТП. Фото: ГОЧС и ПБ по Мурманской области

Вечером 16 сентября на 1540 километре федеральной трассы «Кола» под Никелем произошло страшное ДТП. 35-летний пьяный мужчина угнал на АЗС в Заполярном самосвал и выехал на трассу, где не справился с управлением.

Большегруз врезался в «Ладу» и микроавтобус с туристами Mercedes. На месте погибли четыре человека из микроавтобуса, еще четверых госпитализировали. Позже в больнице скончался еще один мужчина.

- Виновника аварии задержали в порядке 91 УПК за совершение преступления по ст. 264 ч.6 УК РФ, - сообщила врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Ранее мужчина уже попадал под уголовную статью за вождение в нетрезвом виде. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним: нарушившие ПДД на трассе «Кола» водители могут быть участниками элитного закрытого клуба.

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