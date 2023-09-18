Перевернулся, встал на колеса и поехал дальше. Опасное вождение в Териберке сняли на видео

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Туристы в Териберке часто выезжают на машинах на местные пляжи, хоть это и запрещено, т.к. это водоохранная зона. Да и в целом не разумно, потому что во время прилива многие авто просто тонут в море.

На днях же один из туристов превзошел многих лихачей. На большой скорости он решил проехать по береговой линии, но не справился с управлением, и машина сделала сальто в воздухе, приземлившись на колеса. Этот кульбит сняли на видео туристы, которые вышли в море на судне.

- После ДТП на пляже Териберки в тяжелом состоянии были доставлены в больницу женщина и ребенок, водитель отделался ушибами, - сообщает паблик «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

Напомним: вечером 14 сентября в Териберке произошло резонансное ДТП. Пьяный водитель выехал на обочину, где шла 15-летняя девочка, выгуливавшая собаку. Сбив ребенка, мужчина просто уехал домой спать.

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