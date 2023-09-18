Водители пожаловались на агрессивное вождение участников автопробега на люксовых иномарках в Мурманской области

На дороге водители вели себя некрасиво. Фото: Никита Демьянченко

17 сентября на федеральной трассе «Кола» в Мурманской области заметили колонну люксовых авто. Они сделали остановку в Кандалакше, а затем выдвинулись в сторону Мурманска.

На дороге водители вели себя некрасиво.

- Колонна дорогих автомобилей вела себя очень агрессивно. Они кратно превышали разрешенную скорость, обгоняли в слепые повороты и подрезали попутный транспорт при перестроении, - пожаловались другие автолюбители в Telegram-канале «Мурманск Дтп Чп» (18+).

По предварительной информации, все машины - участники автопробега. На некоторых были иностранные номера, а у кого-то их и вовсе не было. Наглыми водителями заинтересовались в ГИБДД.

- Во время мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, на котором несколько дорогостоящих автомобилей неоднократно допускали нарушение правил дорожного движения. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводит проверку для установления водителей данных автомобилей и привлечения их к административной ответственности, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: Rolls-Royce из колонны люксовых машин попал в ДТП в фурой.

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