Полиция задержала стрелявшего в собак у гаражей жителя Мурманска

Стало известно, что стрелявшего задержали. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Ночью 15 сентября в автогородок на проспекте Героев-североморцев в Мурманске заехала машина, а находившийся в ней мужчина открыл стрельбу по собакам. Одного пса он убил на месте, второго тяжело ранил.

Сейчас стало известно, что стрелявшего задержали.

- В ходе специальных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска отдела полиции №2 установили гражданина 1984 года рождения, который произвел несколько выстрелов в собак. В ходе проверки у мужчины изъяли два ствола оружия. В связи с тем, что он является военнослужащим, материал проверки направлен в ВСО для принятия процессуального решения, - сообщили «КП»-Мурманск» в УМВД по Мурманской области.

Напомним: днем 9 сентября экстренные службы стянулись к дому №9 на проезде Ледокольном в Мурманске. Случилось это после того, как в полицию позвонили северяне, услышавшие звук стрельбы в этом районе. Оказалось, что здесь пьяный мужчина после ссоры с сожительницей открыл стрельбу.

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