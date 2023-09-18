Задымился, но ехал. У автобуса Мурманск-Североморск на ходу лопнуло колесо

Пассажиры автобуса №105 Мурманск-Североморск сняли на видео свою небезопасную поездку. Фото: Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пассажиры автобуса №105 Мурманск-Североморск сняли на видео свою небезопасную поездку.

Во время нее транспорт стал дымиться - белые клубы были хорошо заметны, но автобус продолжал ехать.

- Водитель до последнего не замечал неисправность машины, - сообщает Telegram-канал «Мурманск Дт Чп» (18+).

В итоге в какой-то момент из-за под переднего колеса вырвался огонь - покрышка взорвалась, а пассажирам пришлось срочно выбегать из салона.

Маршрут №105 обсуживает «Мурманскавтотранс», но на телефонные звонки на предприятии пока не отвечают.

Напомним: Rolls-Royce из колонны люксовых машин попал в ДТП в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не строим храм ради храма». Первый в Мурманске кафедральный собор станет социальным подарком северянам. В Мурманске построят комплекс из кафедрального собора и музея (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru